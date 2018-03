Motorista tomba caminhão ao fazer curva em alta velocidade

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Uma imprudência de um motorista de 24 anos de idade, onde o mesmo comemorava aniversário e acabou preso em flagrante ao tombar o caminhão. Segundo a PM o rapaz momento antes, já havia batido numa Camionete VW/Amarok e fugiu para não arcar com os prejuízos.

Este acidente aconteceu no inicio da noite deste domingo, quando o motorista pilotava um caminhão Mercedes Bens L 1113 e ao tentar fazer uma curva em alta velocidade, no bairro Campo do Gado veio a perder o controle de direção e acabou tombando na via.

O acidente aconteceu por volta das 18 horas na Rua Boleslau Paluch, onde o caminhão estava carregado com caixas de papelão. O motorista sofreu ferimentos leves e foi atendido pela equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros de Rio Negro. Mas como não houve gravidade, não foi preciso o conduzir ao hospital.

A equipe da Policia Militar de Rio Negro, encaminhou o motorista do caminhão para o 2º Pelotão da PM, onde foi realizado o teste com aparelho etilômetro, acusando o total de 0,81 mg/l por litro de sangue.

Diante dos fatos o motorista do caminhão, recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia de Policia Civil, para serem tomadas as medidas necessárias.