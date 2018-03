Mulher cai em golpe do falso sequestro em Mafra e deposita R$ 1.500,00

Compartilhar no Facebook

Uma mulher de 65 anos de idade foi vítima de um golpe na tarde da última sexta-feira (02/03), no bairro Vila Nova, onde ela caiu no golpe do falso sequestro e depositou R$ 1.500,00 para um estelionatário.

De acordo com informações, a situação foi registrada por volta das 15 horas, na Rua Inácio Schelbauer, onde a referida mulher recebeu certa ligação. A pessoa do outro lado da linha anunciou que sua filha havia sido seqüestrada. Para libertar a filha, ela deveria realizar um deposito no valor de R$ 1.500,00.

Desesperada, a mulher foi até uma agência e efetuou o depósito no valor exigido e somente após percebeu se tratar de um golpe e acionou a Policia Militar de Mafra.