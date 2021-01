Mulher cai no golpe do falso sequestro em Mafra; PM evita consolidação

Compartilhar no Facebook

No último sábado (02), por volta das 12h, a Polícia Militar de Mafra recebeu informações de um Policial Militar que estava de folga, que uma mulher de 42 anos de idade estava sendo vítima do crime do falso sequestro.

A mulher, após receber uma ligação anônima, deslocou até a empresa onde trabalha e pegou emprestado de seu chefe uma quantia de dinheiro, relatando que havia recebido uma ligação, e que teriam sequestrado seu filho, sendo necessário o pagamento de uma certa quantia de dinheiro para libertá-lo.

Os policiais encontraram a mulher em frente ao caixa eletrônico de uma das agências bancarias de Mafra, prestes a realizar o deposito, sendo possível impedir ação a tempo. Diante dos fatos, foi conversado com a vítima, repassado os dados bancários dos criminosos a agência bancária e confeccionado o referido boletim de ocorrência.