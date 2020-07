Mulher desfere golpe de faca no marido no bairro Bom Jesus

No início da noite desta terça-feira (14/07) por volta das 18h45min a Polícia Militar de Rio Negro se deslocou até a Rua Badia Badui Gibran no bairro Bom Jesus, para atender uma ocorrência de vias de fatos entre um casal.

No local em contato com o marido o mesmo relatou que teve uma discussão sua mulher e mesma desferiu um golpe de faca na região do tórax. A equipe policial entrou em contato com o SAMU e realizou os primeiros socorros na vítima.

A equipe policial foi informada pelos populares que a vítima, estava com tornozeleira eletrônica e que o mesmo havia violado o equipamento a algum tempo.

Diante dos fatos os policiais consultaram o sistema, mas nenhum mandato foi encontrado contra ele. A equipe policial entrou em contato com a Delegacia da Polícia Civil de Mafra e com o Presídio Regional, visto que o monitoramento estava sob responsabilidade daquele estado.

A equipe policial de Rio Negro foi informada por ambas as partes, não havia nenhum mandado de prisão em desfavor da vítima do golpe de faca.

A vítima foi atendida no hospital Bom Jesus de Rio Negro, para tratar o ferimento e posteriormente liderado, visto que o ferimento não era grave. Os policiais realizaram buscas, porém a esposa não foi localizada.

Os policiais realizaram o uso de algemas, visto que o elemento apresentava resistência e estava sobre a influência de álcool, para resguardar a segurança da equipe do SAMU e de terceiros.