Mulher esfaqueia namorada do ex-marido no bairro Alto

Por volta das 15h10min desta segunda-feira (13/01) a Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma denúncia, que havia acontecido um desentendimento, entre a solicitante e seu ex-marido no bairro Alto.

No local em contato com a solicitante a qual a mesma relatou que seu ex-marido foi até a sua residência, acompanhado de sua atual namorada e após uma breve conversa, houve uma discussão entre os três.

Conforme relatou a ex-mulher o seu ex-marido pegou o veículo e tocou pra cima dela e veio a cair no asfalto e lesionou partes do corpo. Já o marido relatou que após a discussão, embarcou em seu veículo, com a intenção de ir embora para sua casa, juntamente com sua namorada.

Nesse momento o ex-marido frisou que sua ex-mulher, pegou uma faca e golpeou sua namorada em seu braço e dedos e ele arrancou com o veículo e a mesma segurou e veio a resvalar e cair no asfalto.

A namorada relatou que levou as duas facadas da ex-mulher e se o seu namorado não arrancasse o veículo, poderia vir acertar seu pescoço. Diante das lesões a equipe policial acionou o Corpo de Bombeiros de Rio Negro e compareceu ao local a equipe do SIATE e prestaram os primeiros socorros e na sequência foram encaminhadas até ao hospital Bom Jesus.

O ex-marido e sua namorada foram encaminhados até a sede da 2ª Cia para a confecção do boletim e em seguida até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.