Mulher fica ferida após colisão de motoneta com ônibus no Jardim América

Por volta das 14h40 desta quinta-feira (27), as guarnições do ASU 467 e AR-47 deslocaram-se à Avenida Cel Severiano Maia, Bairro Jardim América, para prestarem atendimento ao acidente de trânsito envolvendo os veículos: motoneta placa de Major Vieira-SC, tendo como condutora uma feminina de 42 anos, qual encontrava-se desorientada, semi sentada em via pública amparada por populares, apresentava fratura fechada na região do pulso direito e suspeita de traumatismo crânio encefálico (TCE), após atendimento pré hospitalar foi conduzida ao Hospital São Vicente de Paulo.

O segundo veículo o ônibus placas do Mercosul tendo como condutor um masculino de 45 que nada sofreu, permanecendo na cena afim de prestar esclarecimentos à Polícia Militar que se fez presente.

