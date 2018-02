Mulher foi agredida em via pública sem motivo aparente

Mais uma violência contra mulher foi atendida pela Policia Militar de Rio Negro, aonde a mesma se deslocou na madrugada desta quinta-feira (01/02), por volta das 05h30min, até a Rua Kalil Gemael no bairro Bom Jesus.

No local em contato com a referida mulher, a mesma relatou que foi agredida, por um elemento em via pública. O elemento de pele clara, vestindo camiseta azul a teria abordado e sem motivo aparente, começou a agredi-la com chutes e socos e a jogou ao chão.

O elemento após as agressões se evadiu sem levar nada da vitima. A PM perguntou a mulher se conhecia ou sabia da motivação das agressões e respondeu que não.

A mulher foi encaminhada pela equipe do Corpo de Bombeiros de Rio Negro ao Hospital Bom Jesus, para receber atendimento médico, devido às lesões sofridas. A PM realizou busca atrás do agressor, mas não obteve êxito.