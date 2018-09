Mulher foi assaltada no bairro Campo do Gado

Compartilhar no Facebook

Na noite desta quarta-feira (19/09), por volta das 19 horas, uma mulher compareceu ao 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro, relatando que transitava pela Rua Leonardo Arbigaus no bairro do Campo do Gado, foi abordada por um elemento.

Ele trajava jaqueta preta e a segurou pelo braço e deu voz de assalto e levou sua bolsa, enquanto outro elemento o aguardava numa motocicleta do tipo 125 cilindrada na cor preta.

Os dois elementos evadiram sentido a Estação Nova, sendo que o condutor da motocicleta usava bermuda e camiseta clara. A ocorrência foi repassada para as equipes para patrulhamento e abordagem. A vitima foi orientada para os procedimentos cabíveis.