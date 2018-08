Mulher foi presa ao ser abordada e confessou que fez uso de drogas

Compartilhar no Facebook

Por volta das 17 horas desta terça-feira (07/08) a Policia Militar de Mafra, realizava um comando de trânsito (blitz) na Rua Capitão João Braz no bairro da Restinga, momento que abordaram um veículo Fiat/Pálio.

O veículo era conduzido por uma mulher de 19 anos de idade, onde os policiais perceberam forte odor no interior do carro, sendo que a condutora e a passageira admitiram estarem fazendo uso da maconha. Os policiais durante busca veicular encontraram dois torrões da droga.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Foi lavrado em desfavor da referida condutora um Termo Circunstanciado (TC) por porte/posse de entorpecentes, sendo a mesma ainda presa em flagrante por conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa e conduzida até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis, além de serem adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).