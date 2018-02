Mulher foi surpreendida por ladrão em sua residência

Compartilhar no Facebook

Na tarde do último sábado, por volta das 16h40min a Policia Militar de Rio Negro, se deslocou até a Rua Emilio Metzger no centro, para dar atendimento a um assalto a uma mulher em sua residencia.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No local em contato com a mulher a mesma relatou que estava deitada descansando, quando ouviu um barulho na janela dos fundos e logo escutou o arrombamento numa porta interna da residência.

Ela foi surpreendida por um elemento já no interior da residência o qual veio a furtar seu celular Iphone 4S de cor branca 16 GB. O elemento procurou ainda por dinheiro e após trancou-a num dos quartos da residência.

A mulher relatou aos policiais que o invasor estava de bermuda bege e sem camisa. Os policiais verificaram que o autor quebrou a janela dos fundos por onde teve acesso ao interior da residência.

O invasor acabou se cortando nos vidros, deixando marcas de sangue por toda a residência. A equipe da PM saiu em patrulhamento e na Avenida Francisca de Almeida as margens do rio Negro avistaram o suspeito.

O suspeito já era conhecido da PM, se tratava do vulgo “Robertinho”, trajava bermuda na cor bege e sem camisa e ao avistar a policia, fugiu para o matagal. A equipe da PM realizou buscas na mata, próxima a residência do vulgo “Graxinha”, mas não foi localizado.

A equipe continuou as buscas atrás do suspeito, onde no bairro Estação Nova próxima a estação férrea empresa Rumo, novamente visualizaram o vulgo “Robertinho”, onde ao ver a viatura empreendeu fuga adentrando num matagal.

A equipe da Policia Militar notaram que a bermuda estava toda suja, possivelmente manchas de sangue. Foram realizadas buscas na mata, mas os policiais não obtiveram êxito. A Policia Militar fez contato com a SESP Central de Monitoramento de Tornozeleiras e foi repassado que a mesma de Roberto Rolim de Melo de Andrade estava desativada desde o dia 30 de janeiro de 2018.