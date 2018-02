Mulher foi vítima de estupro por caminhoneiro e teve que lutar para não ser morta

Compartilhar no Facebook

Por volta das 20h30min desta terça-feira de Carnaval (13/02) a Policia Militar de Rio Negro, foi acionada por uma funcionária da Auto Pista Arteris, que prestaram apoio a uma mulher que foi vitima de estupro em Campo do Tenente e foi encaminhada ao Hospital Bom Jesus.

De posse das informações a Policia Militar se deslocou até ao hospital, onde em contato com a vitima a mesma relatou. Ela saiu de um referido bar as margens da BR-116 e solicitou carona na rodovia.

A referida mulher recebeu carona de um caminhoneiro, que prontamente a levou até o município de Campo do Tenente e mal sabia ela que começaria seu pesadelo.

O motorista com maus planos estacionou seu caminhão e a obrigou descer sobre a ameaça de uma faca e a levou a um matagal para realizar o estupro.

Segundo ainda a mulher a mesma teve que lutar com o caminhoneiro, para escapar do estuprador, que bastante agressivo, desferiu socos e tentou matá-la com a faca.

A mulher conseguiu fugir e pediu socorro na rodovia e foi atendida pela equipe da Auto Pista.