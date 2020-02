Mulher foi vitima do golpe do falso sequestro em Mafra

Na tarde desta terça-feira (04/02), por volta das 14h30min, a Policia Militar de Mafra foi acionada via Central de emergência, para deslocar até uma lotérica no Alto de Mafra, onde uma senhora de 78 anos informou que estava sendo vítima do golpe do falso sequestro.

Segundo a vítima, alguém ligou para sua casa para falar que havia sequestrado sua filha, e que era necessário o depósito do valor de R$ 3.000,00 reais para que ela fosse libertada.

Dentro da lotérica a funcionária desconfiou do nervosismo da vítima e do endereço da conta poupança onde deveria ser feito o depósito (uma agência do Rio de Janeiro).

A funcionária conseguiu entrar em contato com a filha da vítima por telefone, onde foi verificado que a mesma estava bem e que não havia sido sequestrada, e que o fato se tratava apenas de um golpe. Desta forma foi acionado a PM para registro da ocorrência.