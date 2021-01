Mulher perde quase R$ 20 mil em golpe de ligação falsa em Mafra

Na sexta-feira (22), por volta das 18 horas, uma guarnição deslocou até a localidade de Espigão do Bugre, onde registrou um caso de estelionato.

A vítima, uma mulher de 66 anos, relatou que pela manhã um número de telefone antigo do seu filho entrou em contato solicitando que a mesma realizasse um depósito no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), dizendo que não possuía mais limite para tal operação naquele dia e que necessitava pagar um fornecedor. No período da tarde foi solicitado outro depósito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com a mesma justificativa, o qual foi realizado pela vítima.

No final da tarde foi solicitado um terceiro depósito, momento em que a vítima desconfiou e entrou em contato com sua nora, a qual negou que o casal tenha solicitado os depósitos, instante então que percebeu que havia sido vítima de um golpe. Ao entrar em contato com sua agência, foi informada de que os valores depositados já haviam sido transferidos para outras diversas contas. Diante dos fatos foi lavrado o presente boletim de ocorrência e orientado a vítima.