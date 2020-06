Mulher recebeu golpe de faca no bairro Estação Nova

Compartilhar no Facebook

Na noite do último domingo (07/06) por volta das 21h30min a Polícia Militar de Rio Negro foi acionado pelos bombeiros que estavam atendendo uma vítima com lesão de arma branca na Rua Oito de Dezembro no bairro da Estação Nova.

No local a vítima se tratava de uma feminina a qual relatou aos policiais que estava em sua residência, momento que chegaram dois homens e uma mulher, sendo que um deles portava uma faca.

A vítima relatou aos policiais que estes indivíduos estavam pedindo drogas e após isso, um deles lhe desferiu o golpe de faca na região de seu abdômen. A vítima do golpe de faca confirmou ser usuária de drogas e não quis informar a identidade dos autores.

A equipe policial realizou buscas atrás dos indivíduos, mas nenhum suspeito foi encontrado e a vitima foi encaminhada ao Pronto Atendimento do Hospital Bom Jesus pela equipe do Corpo de Bombeiros de Rio Negro.