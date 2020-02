Mulher relatou aos policiais que foi agredida pelo ex-marido que a desmentiu

Compartilhar no Facebook

No inicio da madrugada deste domingo (16/02), por volta das 00h55min uma mulher entrou em contato com o plantão da Policia Militar de Rio Negro, relatando que foi agredida pelo seu ex-marido em sua residencia na Rua Jacob Fuchs no bairro Bom Jesus.

Ela relatou que estaria esperando a equipe policial, num veículo VW/Gol de cor branca. A equipe de posse das informações se deslocou até a rua mencionada e encontrou a referida mulher.

A mulher relatou a equipe policial que foi até a residencia de seu ex-marido, para deixar seu filho, pois tem guarda compartilhada. Nesse momento seu ex-marido veio a reclamar o atraso da entrega do filho e entraram em vias de fatos e o mesmo veio lhe agredir na região dos braços.

Diante das informações a equipe policial se deslocou até a residencia do ex-marido. No local a família do ex-marido informou que o mesmo não se encontrava. A mulher foi pelos meios próprios ao hospital Bom Jesus para exames.

Os enfermeiros do hospital solicitaram a presença da equipe policial, relatando que o ex-marido, autor das agressões estaria no local, para também receber atendimento médico.

A equipe policial se deslocou até ao hospital, onde em contato com o ex-marido, ele negou os fatos relatados pela sua ex-esposa. Ele relatou que houve uma discussão e afirmou que foi agredido pelo namorado de sua ex-mulher.

Os envolvidos receberam atendimento médico e após serem liberados, juntamente com o namorado da ex-mulher, foram todos encaminhados a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.