Mulher sofre queda de motocicleta na BR-116 próximo ao trevo de Itaiópolis

A equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis foi acionada por volta das 22h10min, para atender um acidente de trânsito na BR-116 no km-24, próximo ao trevo de acesso a cidade itaiopolense, evolvendo uma queda de motocicleta, tendo como vitima uma feminina.

De imediato a viatura de resgate se deslocou até ao local e encontrou a vitima (feminina) de 32 anos, se encontrava em decúbito dorsal (deitada) no acostamento, estava sendo amparada pelos funcionários da JBS.

A vitima na queda de motocicleta veio a sofrer fratura exposta no membro inferior esquerdo, também com escoriações no tornozelo esquerdo e membro superior direito (mão).

A equipe dos bombeiros realizou os devidos procedimentos e encaminharam a feminina ao Hospital Santo Antônio de Itaiópolis, para atendimento médico.