Mulher sofre queda de motocicleta no viaduto em Mafra

Na tarde desta quinta-feira (26/03), por volta das 14h15min a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até ao viaduto da BR-116 com a BR-280, para dar atendimento a uma queda de motocicleta.

No local os bombeiros depararam com uma feminina de 19 anos de idade, veio a sofrer uma queda com sua motocicleta Honda Elite 125.  Ela estava consciente e com sinais vitais normais, mas apresentava suspeita de fratura fechada no membro superior esquerdo, região distal (pulso).

A feminina após receber os atendimentos, pré-hospitalar foi encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo para avaliação médica.