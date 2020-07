Novos equipamentos da PM detectam uso de bebida alcoólica mesmo sem sinais visíveis

Compartilhar no Facebook

Nesta semana a Guarnição Especial de Mafra (Gemfa) recebeu cinco Kits de etilômetros passivos (aparelho que mede o grau de álcool etílico no sangue de alguém, pela análise do ar expelido pelo condutor).

Estes etilômetros foram adquiridos através da Diretoria de Apoio Logístico e Finanças (Dalf) de Florianópolis e entregues em Mafra pela 2ª Região de Polícia Militar de Lages.

Os cinco Kits foram distribuídos entre os quatro municípios da área de atuação da Gemfa: Mafra, Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo.

A partir desta quinta-feira (02/07), já foram utilizados pelas equipes do serviço operacional nas fiscalizações de trânsito, principalmente nas operações da “Lei Seca”.

Esse equipamento será utilizado para os casos de suspeita de ingestão de bebida alcoólica, por condutores de veículos que não apresentem sinais visíveis.

Sendo assim fica dispensado o teste do bafômetro em casos em que o condutor não houver ingerido bebidas alcoólicas e agiliza o trabalho dos policiais em operações de fiscalização no trânsito e demais ocorrências que envolvam consumo de bebidas alcoólicas, como no caso de acidentes de trânsito, por exemplo.