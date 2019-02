Ofereceu bicicleta roubada em Mafra por 100 reais em posto de combustível de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta segunda-feira (11/02) por volta das 09h05min a Policia Militar de Rio Negro, realizava patrulhamento pela Avenida XV de Novembro no centro da cidade, momento que uma mulher solicitou a parada da viatura da PM.

Ela relatou aos policiais que na madrugada do dia 10 de fevereiro, não sabendo precisar o horário, um elemento sem identificação, chegou ao referido posto de combustível American Oil, oferecendo uma bicicleta marca Caloi nas cores cinza e verde no valor de R$ 100,00.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Devido o valor da oferta os clientes do posto, perguntaram se a bicicleta não era furtada e o elemento afirmou que sim e teria furtado no bairro Jardim América na cidade de Mafra. Nesse momento o elemento empreendeu fuga em sentido ignorado e a bicicleta foi apreendida e encaminhada a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.