Oito cumprimentos de mandado de prisão foram feitos pela PM de Mafra neste final de semana

Na sexta-feira dia (28), por volta das 09h30, a Polícia Militar de Mafra realizava rondas pela Avenida Coronel Severino Maia, no centro da cidade, quando abordou um homem de 32 anos em atitudes suspeita. Após revista pessoal, foi realizada a consulta de antecedentes criminais nos sistemas de segurança pública, sendo constatado um Mandado de Prisão ativo em seu desfavor pelo crime do Art. 157 do Código Penal (roubo). Diante da situação, foi dado voz de prisão ao masculino, sendo encaminhado para o Presidio Regional de Mafra, onde permanece à disposição da justiça.

Também na sexta-feira por volta das 11h30, a Guarnição PM que realiza as fiscalizações referente aos cumprimentos dos decretos ao combate da Covid-19, solicitou os dados nominais de um masculino também de 32 anos, que se encontrava em uma Associação Terapêutica, no interior do município, sendo então, constatado que havia um Mandado de Prisão ativo em seu desfavor, também pelo crime do Art 157 do Código Penal (roubo). Foi dado voz de prisão ao masculino, e após foi encaminhado para Presidio Regional de Mafra.

Já por volta das 17h00min, da sexta feira, os policiais receberam a informação que em uma residência na localidade de fazenda do Potreiro, um homem de 28 anos estaria com dois Mandados de Prisão ativo em seu desfavor pelos crimes de roubo e invasão de domicilio. Após o masculino ser encontrado, foi lhe dado voz de prisão e após foi entregue no Presidio Regional.

Em seguida por volta das 18h, a PM localizou um homem de 51 anos que transitava na Rua Tenente Ary Rauen, no Alto de Mafra. Este foi abordado e após consulta nominal, foi constatado que o masculino também se encontrava com mandado de prisão ativo, pelo artigo 16 da lei nº 10.826 (possuir arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

E para finalizar o dia 28, sexta-feira, por volta das 18h15 a PM deslocou até o bairro Jardim América e realizou mais um cumprimento de mandado de prisão de um homem de 41 anos, este com pendências judiciais pelo art. 528 da lei nº 13105 do Código de Processo Civil (por falta de pagamento de pensão alimentícia).

Já no domingo, dia 30, por volta das 11h, a PM realizava rondas, quando abordou um masculino de 21 anos em atitude suspeita que transitava pela Rua do Portão na Vila Nova, este com inúmeras passagens criminais pelo crime de furto. Após a revista pessoal, foi consultado as informações de antecedentes criminais, sendo contatado outro Mandado de Prisão ativo pelo crime do Art. 155 do Código Penal (crime de Furto).

E agora no início da semana dia 31, na data de ontem. Os Policiais cumpriram mais dois mandados de prisão. Um por volta das 16h00 no bairro Novo Horizonte, de um homem de 34 anos pelo crime de embriaguez ao volante e outro por volta das 22h30min no bairro Imbuial, de um jovem de 22 anos, com dois Mandados de Prisão em Aberto pelo crime do Art. 155 do Código Penal (crime de Furto), ambos encaminhados para o Presidio Regional de Mafra.