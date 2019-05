Ônibus da Viação Santa Clara foi alvo de assalto no Tijuco Preto

A Polícia Militar de Rio Negro foi acionada na tarde desta última sexta-feira (10/05), por volta das 15 horas, para atender uma ocorrência de assalto ao ônibus da empresa Santa Clara na Avenida Luiz Carlos Pereira Tourinho no bairro Tijuco Preto.

Conforme relatou o motorista, no ponto de ônibus em frente a empresa da Linde Vidros, estavam um casal e um rapaz moreno e trajava moletom azul escuro e calça jeans. Quando o casal passou a roleta, este rapaz anunciou o assalto de posse de uma faca de cozinha grande.

Ele roubou a quantia aproximada de R$ 150,00 e saiu caminhando sentido a Universal Tabacos. Um senhor que estava passando na hora com um trator, relatou ao motorista do ônibus, que conhece o autor do assalto e morador no bairro Alto.

A Polícia Militar realizou rondas, mas não encontrou o autor do assalto e a vitima foi orientada sobre os procedimentos.