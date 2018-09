Operação conjunta prende três elementos em flagrante na BR-280

Compartilhar no Facebook

Uma operação conjunta entre a Policia Militar de Rio Negrinho, juntamente com a Policia Rodoviária Federal, prenderam em flagrante no km 137 da BR-280, três elementos por porte ilegal de arma de fogo e um deles seria um dos foragidos do sistema prisional de Piraquara/PR.

A Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) de Rio Negrinho recebeu uma ligação da PRF solicitando apoio para realizar uma abordagem veicular, pois segundo informações, um homem com mandado de prisão em seu desfavor, deslocava pela BR-280 em sentido a Rio Negrinho, num veículo Chery/Celer.

Através dessas informações, estruturou-se uma operação em conjunto entre a Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, logrando-se êxito na abordagem do referido automóvel.

No veículo havia três ocupantes e, através de revista pessoal e veicular, foram localizados um revólver calibre 22, pequena quantidade de maconha e três balaclavas, objeto este normalmente usado para dificultar a identificação do criminoso durante roubos.

Através de consulta pessoal aos suspeitos, confirmou-se que um deles possuía um mandado de captura emitido pelo presídio de Curitibanos e que o mesmo já possuía diversas passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo e posse de drogas.

Outro suspeito já possuía histórico criminal por tráfico de drogas, moeda falsa e estelionato. Diante dos fatos, os três homens foram presos e encaminhados para a Delegacia da Policia Civil para os demais procedimentos cabíveis.