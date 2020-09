Operação conjunta resulta em prisão por tráfico de drogas em Itaiópolis

Nesta segunda-feira (14), por volta das 18h20, policiais militares de Mafra e Itaiópolis, em conjunto com a Polícia Civil, efetuavam uma Operação Policial quando na Rua João Hirt, bairro Lucena (em Itaiópolis), quando se depararam com uma motocicleta com dois ocupantes que ao perceberem a presença dos policiais fugiram do local.

Um dos ocupantes pulou da motocicleta em movimento e se escondeu no interior de uma escola, sendo encontrado embaixo do assoalho de uma casa no pátio da mesma. Trata-se de um homem de 20 anos idade. Com ele foi encontrado um torrão com cerca de 800 gramas de maconha. O referido homem foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.