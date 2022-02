Operação da PM de Mafra resulta em apreensão de drogas

Compartilhar no Facebook

Na noite de sexta-feira e madrugada de sábado, dias 18 e 19, a Polícia Militar de Mafra realizou uma Operação Policial, contando com reforço de efetivo do serviço administrativo, do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) e Rádio Patrulha.

Foram realizados patrulhamentos e barreiras em diversos pontos da cidade. Foram apreendidos 19 comprimidos de ecstasy e preso um homem em flagrante por tráfico de drogas, durante abordagem de um ônibus que transportava vários jovens para uma festa eletrônica na cidade de Joinville.

Foram ainda removidos ao pátio conveniado, quatro veículos que apresentaram irregularidades, apreendida uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e expedidos vários Autos de Infração de Trânsito.