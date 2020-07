Operação Inverno 2020 é lançada pela Polícia Militar Rodoviária

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv), por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPMR), lançou oficialmente nesta semana a Operação Inverno 2020, que atenderá todas as rodovias estaduais catarinenses, principalmente na região serrana do Estado, caracterizada pelo frio intenso. Na prática, a operação já está ocorrendo desde o último dia 21 de junho.

A operação conta com o aumento do policiamento preventivo, a fim de proporcionar segurança aos usuários das rodovias estaduais, com apoio de outros postos da PMRv e outras unidades policiais militares.

A Polícia Militar Rodoviária orienta os usuários das rodovias estaduais catarinenses que estão em regiões afetadas pelas baixas temperaturas – e que podem provocar a formação de gelo ou até mesmo neve sobre as pistas de rolamento – que observem as seguintes recomendações:

1. Planeje com antecedência sua viagem, evitando transitar durante a noite, uma vez que a temperatura é ainda menor, a visibilidade fica prejudicada e a probabilidade de deslizamentos sobre a pista é maior;

2. Os cuidados começam com a manutenção do carro. É preciso verificar a bateria, nível do óleo, freios, radiador, faróis e lanternas. O sistema de ignição também precisa estar em ordem e a calibragem dos pneus deve ser verificada. Devem tomar a precaução de adicionarem anticongelantes ao líquido dos radiadores de seus veículos, para evitar maiores problemas e surpresas;

3. Quando for ligar o carro, limpe o excesso de neve que estiver no teto, capô e vidros. Antes de sair com o veículo, limpe os vidros embaçados para melhorar a visibilidade – ligar o ar condicionado pode ajudar. É obrigatório, mesmo de dia, ligar os faróis e as lanternas, atitude essencial para que os outros motoristas tenho contato visual com seu veículo;

4. Observe as placas de sinalização que indicam possibilidade de gelo sobre a pista. Nestes locais redobre a atenção, assim como nas áreas de sombra sobre a pista, nas quais deve ser observado se realmente há a presença de gelo. Se houver, informe o Posto da Polícia Militar Rodoviária pelo telefone 198, para que o policial de serviço possa auxiliá-lo no seu deslocamento com dicas e orientações sobre o trânsito no local.