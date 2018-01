Padrasto ameaça enteado com facão e entram em vias de fato

Compartilhar no Facebook

Por volta das 20h30min do último dia 06 de janeiro, a Policia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência familiar na Rua Álvaro Cesar Junior no bairro Bom Jesus.

No local em contato com o solicitante o mesmo relatou que teve um desentendimento com seu padrasto e que ele estava ferido e necessitava de atendimento médico.

A mãe do solicitante relatou que estava em casa com seu filho. Momento que chegou seu convivente e que sem motivo aparente, passou a ameaçar seu filho de agressão de posse de um facão.

Ambos entraram em vias de fato, sendo que o enteado acertou alguns socos no rosto do padrasto, causando ferimentos no supercílio esquerdo.

A equipe da PM acionou o Corpo de Bombeiros de Rio Negro, que compareceu ao local e deu atendimento ao padrasto. Os envolvidos foram encaminhados até ao 2º Pelotão da Policia Militar, sendo lavrado um Termo Circunstanciado de Infração Penal e após foram liberados. O facão foi apreendido.

Autor de furto colidiu motocicleta contra viatura da PM no bairro Alto

Na madrugada do último dia 07 de janeiro (domingo), por volta das 04 horas a Policia Militar de Rio Negro, realizava patrulhamento pela Rua Dr. Ademar Moraes no bairro Alto, quando percebeu uma movimentação suspeita numa residência.

No momento que a equipe policial se aproximou, foi possível identificar a motocicleta que foi furtada horas antes. Ao avistar os policiais o condutor da motocicleta, arrancou em alta velocidade da residência e acabou colidindo na viatura, causando danos no veículo.

Ao tentar fugir o condutor foi detido pela equipe da PM e foi identificado com sendo maior de idade com 18 anos.

A motocicleta foi encaminhada a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, juntamente com o autor do crime, para serem tomadas as providências cabíveis.