Passageira fica ferida em acidente entre veículos na Vila Ivete

Na noite do último sábado (11/01), por volta das 19h50min a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até a Rua José Boiteux, esquina com Ingrácio José Correia no bairro da Vila Ivete, para atender um acidente de trânsito. No acidente se envolveram os veículos GM/Corsa e um Fiat/Siena, ambos com placas de Mafra.

O motorista do Corsa de 50 anos, nada sofreu e a passageira de 38 anos, encontrava-se no interior do veículo, estava consciente e com sinais vitais estáveis e apresentava um ferimento na região frontal do crânio (testa) e um ferimento aberto próximo ao nariz.

O motorista do Fiat Siena de 43 anos e a feminina de 20 anos, se encontravam fora do veiculo e nada sofreram, permanecendo no local, até a chegada da PM.

A passageira do GM/Corsa, após atendimento hospitalar foi encaminhada junto com seu esposo ao Hospital São Vicente de Paulo, ficando o local aos cuidados da PMSC.