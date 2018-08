Pastor da igreja do bairro Alto entre em óbito em grave acidente

No final da tarde deste domingo (05/08), aconteceu um grave acidente, na BR-116 no km 154 em Mandirituba, envolvendo os veículos VW/Gol HL e um Fiat/Argo Precision. Este grave acidente vitimou os dois motoristas, dentre eles, Manoel Luis Delfino Filho, pastor da igreja Assembleia de Deus do bairro Alto em Rio Negro.

O pastor Manoel conduzia o VW/Gol HL, aonde veio a colidir violentamente no veículo Fiat/Argo Precision, onde os dois motoristas entraram em óbito no local, morrendo prensados entre as ferragens.

A esposa do pastor a missionária Leonor Delfino, foi encaminhada ao Pronto Atendimento do Hospital do Trabalhador em Curitiba, onde o estado era estável. As causas do acidente não foram informadas. Equipes dos Bombeiros da Fazenda Rio Grande, Policia Rodoviária Federal e Arteris, deram apoio a ocorrência que fez mais duas vitimas fatais no violento trânsito brasileiro.