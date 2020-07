Pedestre foi atropelado na BR-280 no Rio da Areia em Mafra

Compartilhar no Facebook

No início da noite desta quarta-feira (15/07), por volta das 18h30min a equipe do Corpo de Bombeiros Militares de Mafra se deslocaram até a BR-280, na localidade do Rio da Areia, para atender uma ocorrência de atropelamento.

O veículo Fiat/Stilo, placas de Joinville veio a atropelar um pedestre de 33 anos de idade. Ele foi encontrado pela equipe dos bombeiros, consciente, orientado, com sinais vitais estáveis, apresentando ferimento lacerante e fratura exposta no membro inferior esquerdo (perna), ferimento abrasivos no membro superior esquerdo (cotovelo), suspeita de fratura nos arcos costais lado esquerdo.

Os bombeiros realizaram o atendimento pré-hospitalar e o encaminharam para ao Hospital São Vicente de Paulo. O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.