Perde controle da motocicleta e cai em buraco de quase três metros

No início da tarde da última sexta-feira (19/06), por volta das 13 horas a central de emergência do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis, receberam informações sobre uma queda de motocicleta nas imediações da SC 114 na Rodovia Prefeito Teófilo Km 14 no baixo Paraguaçu.

No local a equipe dos bombeiros encontrou o condutor da motocicleta, num buraco de aproximadamente três metros de profundidade que serve para escoamento de grande volume de água.

O condutor foi encontrado em decúbito dorsal, estável e orientado, com ferimento no MIE e relatou aos bombeiros, que a saída de pista se deu devido sua motocicleta se resvalar sobre a curva e não conseguiu realizar.

Os bombeiros após o atendimento pré-hospitalar e realizar a imobilização do condutor, o mesmo foi encaminhado ao hospital Santo Antônio para atendimento médico.