Perturbação do sossego na Vila Argentina

Na noite deste sábado (02/06), por volta das 23h20min, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua São João Maria, Vila Argentina, onde num referido estabelecimento comercial estava acontecendo um baile com música ao vivo e causava perturbação do sossego aos moradores daquela vila.

Os policiais lavraram um Termo Circunstanciado (TC) por perturbação do trabalho/sossego alheios em desfavor do proprietário do estabelecimento, apreendido o equipamento de som e determinado o fechamento do bar, uma vez que já havia ultrapassado o horário constante no alvará de funcionamento.