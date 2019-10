Pescaria virou em tragédia no rio da Várzea

Uma pescaria acabou em tragédia para uma família, onde um homem de 23 anos de idade tinha muitos sonhos pela frente, acabou morrendo afogado ao cair no rio da Várzea.

Esta tragédia aconteceu por volta das 16h30min do último sábado (12/10), na localidade de Barra Grande, quando o mesmo acabou sumindo nas águas do rio da Várzea no interior do município rionegrense.

Na manhã de domingo uma equipe do Corpo de Bombeiros Militares de Mafra, se deslocaram até ao local, para prestar apoio à corporação de Rio Negro, estavam a procura do corpo da vitima, porem sem obter êxito e retornaram pela manhã deste domingo (13/10).

O corpo foi encontrado por volta das 12h20min, aproximadamente 20 metros rio abaixo, onde a vitima havia desaparecido nas águas, pela equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná- GOST- Grupo de Operações e Socorro Tático, vindos de CURITIBA.