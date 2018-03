PM Ambiental flagraram pescadores com rede na localidade de Rio Preto no rio Negro

No último sábado a Polícia Militar Ambiental de Canoinhas, flagrou na localidade de Rio Preto no interior de Mafra, quatro pescadores no rio Negro, com seis redes de várias medidas e aproximadamente 28 quilos de peixes. Além dos peixes os policiais acharam no acampamento, ainda uma arma artesanal, um trabuco e três munições, um calibre 36 e outras duas, calibre 28.

Os policiais abordaram um homem nas margens do rio Negro em atitude suspeita, onde o mesmo acabou confessando que estava com mais três homens e levou os agentes da ambiental até o acampamento.

No acampamento os policiais flagraram os três homens e aproximadamente 28 quilos de peixes nativos e exóticos e as seis redes de pesca de várias medidas e as armas. Um dos homens confessou ser o dono das redes e confirmou que os peixes foram pegues todos nas malhas.

A Policia Militar Ambiental no momento da abordagem deparou com peixes num isopor e no barco e segundo os pescadores, eles tinham acabados de retirar os peixes das redes.

Os policiais encaminharam os quatro pescadores suspeitos até a Delegacia da Policia Civil de Mafra, onde as redes e os peixes foram apreendidos pela guarnição e posteriormente foram destruídos (redes) e enterrados (peixes).