PM apreende arma na Vila Solidariedade e elemento é preso em flagrante

A Polícia Militar de Mafra realizava rondas na noite do último domingo (18/03), por volta das 21h50min na Vila Solidariedade, quando abordou um elemento suspeito na Rua Pioneiro Emilio N. de Freitas.

Durante revista pessoal ao suspeito de 41 anos de idade a equipe da PM, localizou um revolver calibre 22 com sete cartuchos e uma caixa com mais 15 cartuchos do mesmo calibre.

O referido homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.