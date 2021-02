PM de Campo do Tenente atendeu ocorrência de duplo homicídio

Na parte da tarde desta segunda-feira (15/02) a equipe policial de Campo do Tenente, juntamente com o delegado de posse de informações referente a tentativa de duplo homicídio, ocorrido no dia 12/02 se deslocou até a Rua Ana da Silva Lourenço.

Segundo neste local estaria um fugitivo da justiça, mais conhecido pela alcunha de “Jhow”. Chegando ao local foi visualizado uma das portas da residência aberta. Os policiais ao entrarem na residência localizaram num cômodo dormindo em um colchão no chão, um elemento.

O referido elemento estava com um revólver Taurus calibre 38 municiado com cinco munições, sendo duas intactas e três picotadas embaixo do travesseiro. Perguntado sobre a situação das tentativas de homicídio, o mesmo relatou que participou do ocorrido.

O suspeito relatou que ficou na parte externa do local onde ocorreu o fato, sendo que a pessoa que realizou os disparos foi o elemento mais conhecido como “LIA” e que após o fato não teve mais contato com ele.

O suspeito relatou aos policiais que as vítimas dos disparos de arma de fogo do dia 12/02, há cerca de uma semana teriam realizados disparos na residência de J.L.F., onde o mesmo se encontrava, juntamente com “LIA” e “NATY” (ex-esposa de J.M.), bem como com as crianças, filha, sendo este o motivo do homicídio.

No local o suspeito apresentou dois projéteis que o mesmo recolheu do interior da cozinha de sua residência. Os policiais realizaram buscas na residência e localizaram sobre um caibro do forro um pequeno frasco de plástico, contendo 33 pedras de substância análoga a crack, pesando 08 gramas. Segundo o suspeito “J” o mesmo está ali trabalhando “vendendo drogas”. Diante dos fatos apurados o abordado juntamente com a arma, munições e substância entorpecente, foi encaminhado até a Delegacia da Polícia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.

Após consulta foi constatado que a referida arma possui registro de furto, conforme consta em boletim de ocorrência. Por fim foi realizada uma gravação com o aparelho celular, onde o suspeito “J” detalha como ocorreu a tentativa de homicídio contra João e Valdemar.