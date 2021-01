PM de Campo do Tenente recebeu denúncia de caminhão abandonado

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 30/01/2021

Na última sexta-feira (22/01) a Polícia Militar de Campo do Tenente, recebeu uma denúncia anônima que um caminhão estaria abandonado no km 180 da BR-116 na divisa dos municípios de Campo do Tenente e Quitandinha.

Diante da denúncia uma equipe se deslocou até ao local mencionado e constatou a veracidade dos fatos. A equipe policial localizou um caminhão Volvo/FM 370 na cor branca, placa HJZ-4B50. Foi consultada a placa e constatado que o referido caminhão possui alerta de roubo.

O caminhão foi entregue na Delegacia da Polícia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providências cabíveis.