PM de Itaiópolis prende assaltante e foragido da justiça

Na noite desta sexta-feira (31/07) a Policia Militar de Itaiópólis, realizava uma abordagem de rotina e acabou prendendo, um assaltante de bancos, que atuava nos estados do Paraná e Santa Catarina.

A Policia Militar realizava rondas pelo bairro Lucena, por volta das 22h30, momento que suspeitaram de um veículo parado com três homens. Os policiais o abordaram e encontraram máscaras comumente utilizadas por assaltantes.

Os policiais ao conferir as identidades, descobriram que um dos abordados de 52 anos, na verdade se tratava de assaltante de bancos, que atuava nos dois estados.

Ele estava foragido do sistema prisional no estado do Paraná, com passagens criminais por associação criminosa, tentativa de homicídio contra homem, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse de explosivos e roubo a banco com uso de explosivos.

Os outros dois homens abordados também possuíam várias passagens criminais. O veículo foi apreendido e o foragido autuado por falsidade ideológica e retornou ao sistema prisional.