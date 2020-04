PM de Itaiópolis prende autor de furto de motocicleta

Compartilhar no Facebook

No início da tarde deste domingo (12/04) por volta das 12h45min, a Polícia Militar de Itaiópolis se deslocou até a estrada geral do Rio da Areia de Cima, interior do município, para atender uma ocorrência de furto de motocicleta.

O proprietário da motocicleta Honda CG 125, relatou que o autor do furto em frente a sua residencia, foi praticado por um elemento usando moletom com capuz vermelho.

A vitima antes de acionar a Policia Militar veio a localizar a motocicleta abandonada e sem combustível ás margens da rodovia SC 477 na localidade da Moema.

Durante o deslocamento a vítima reconheceu um homem de 18 anos de idade, o qual ao ser abordado pelos policiais militares confessou o furto.

Diante dos fatos foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, juntamente com a motocicleta recuperada.