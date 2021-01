PM de Mafra aborda homem com veículo não licenciado e posse de drogas

Compartilhar no Facebook

Na sexta-feira, 01, por volta das 18h, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Quintino Bocaiúva, Vila Ferroviária (fundos do Estádio Municipal Alfredo Herbst), quando abordou um veículo GM/CORSA, conduzido por um homem de 19 anos de idade, o qual encontrava-se em atitude suspeita.

Foi realizada busca pessoal e veicular, sendo encontrado dentro do porta luvas do veículo, uma pequena quantidade de substância semelhante a maconha. Ainda durante a abordagem, foi constatado que o condutor não era habilitado e o veículo não se encontrava devidamente licenciado. Diante dos fatos, foram tomadas as medidas administrativas de trânsito e lavrado um Termo Circunstanciado (TC), em seu desfavor por porte/posse de entorpecentes.