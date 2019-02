PM de Mafra aborda motorista sem CNH e com mandado de prisão em aberto

Na manhã da última segunda-feira (04/02), por volta das 10h50min a Polícia Militar de Mafra realizava uma Operação Comando de Trânsito (Blitz) na Rua Tenente Ari Rauen, Centro, quando abordou um veículo Fiat/Palio.

O motorista do veículo era de 31 anos de idade, não usava o cinto de segurança e foi constatado que estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e suspensa, sendo adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ainda foi constatado mediante consulta no sistema integrado da Polícia Militar que o condutor possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos o mesmo foi preso e encaminhado ao Presídio Regional de Mafra, onde permaneceu à disposição da Justiça.