PM de Mafra após denúncia encontram pés de maconha no Rio Branco

A Policia Militar de Mafra após receber uma denúncia anônima de posse de droga, por volta das 15 horas desta segunda-feira (28/01), se deslocou até a localidade do Rio Branco, no interior da cidade.

No local os policiais constataram a veracidade dos fatos e localizaram duas plantas de maconha com cerca de 1 metro cada. Na residência estavam apenas duas adolescentes que informaram que as plantas eram de seu pai.

Em busca minuciosa na residência foram localizadas duas armas, sendo um revolver calibre 32 e uma arma de pressão, além de munições diversas. O conselho tutelar se fez presente na ocorrência. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Mafra, para as devidas providencias.