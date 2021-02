PM de Mafra atende caso de violência doméstica

Compartilhar no Facebook

Na quarta-feira (03), por volta das 0h30, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Avenida Coronel José Severiano Maia, Vila Buenos Aires, onde uma mulher de 40 anos de idade relatou que há algum tempo vem tendo conflitos com seu amásio, um homem de 43 anos de idade e que se sente ameaçada pelo fato de o amásio possuir uma arma.

Foi localizado na residência um revólver marca Rossi, calibre 38 com 73 munições de mesmo calibre, sendo o referido homem preso em flagrante por Ameaça, com as disposições constantes da Lei Maria da Penha e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.