No início da noite deste domingo (05/04) por volta das 18h30min, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Euclides da Cunha, Vila Argentina, em apoio ao Corpo de Bombeiros de Mafra.

No local foi constatado que um homem de 53 anos de idade veio a atear fogo numa vegetação, sob pretexto de limpar o terreno. Mas o incêndio veio a atingir a vegetação às margens do rio da Lança. Foi lavrado um Termo Circunstanciado (TC) em desfavor do referido homem por provocar incêndio de forma culposa.