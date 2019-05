PM de Mafra prende casal com simulacro de arma e posse de entorpecentes

Pela parte da tarde desta segunda-feira (13/05), por volta das 14h50min a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Travessa Rauen, no bairro da Vila Ferroviária, quando abordou o motorista de um veículo Fiat/Uno em atitude suspeita. O motorista de 29 anos de idade relatou aos policiais que estava dando uma carona para um casal.

Foram abordados ainda um homem de 26 anos e uma mulher de 28 anos de idade, com os quais foi apreendido uma “pedra” de crack e um simulacro de pistola. Ambos possuem passagem por roubo no estado do Paraná e a mulher inclusive estava com uma tornozeleira eletrônica.

Diante dos fatos todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para serem tomadas as providências cabíveis.