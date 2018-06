PM de Mafra prende dois suspeitos por tráfico de drogas

Compartilhar no Facebook

Na noite desta segunda-feira (04/06) por volta das 21h40min  a guarnição da Policia Militar de Mafra (RP e PPT), realizava patrulhamento pela Rua Vereador Hercílio Buch no bairro do Passo, quando depararam com duas pessoas em atitude suspeita.

Foi dado voz de abordagem e os policiais encontraram com estes elementos, um homem de 30 anos e uma mulher de 30 anos, estavam de posse de entorpecentes e os prenderam por serem suspeitos de tráfico de drogas.

Eles foram encaminhados até a Delegacia da Policia Civil de Mafra e para serem tomadas as medidas cabíveis e os suspeitos de tráfico de drogas, ficarão a disposição da justiça.