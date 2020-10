PM de Mafra prende homem que roubou arma e reagiu contra policiais

Nessa madrugada desta quarta-feira (07/10) a cidade de Mafra, no planalto norte catarinense, um homem foi atingido e preso depois de furtar uma pistola e efetuar vários disparos, inclusive contra os policiais militares.

Por volta das 01 hora da madrugada um homem, que é usuário de entorpecentes e tem passagens por tráfico, invadiu uma lanchonete no centro da cidade mafrense.

Ele acabou furtando uma arma carregada e realizou os primeiros disparos contra o carro do proprietário do estabelecimento e fugiu do local. Em seguida a Polícia Militar recebeu várias ligações relatando tiros, ameaças e invasões de residências no bairro Vila Argentina. Inclusive houve relatos de moradores reféns durante a fuga.

A PM realizou buscas e depois de cerca de três horas de fuga do suspeito, conseguiu cercar e atingir o autor na perna, o qual anteriormente atirou contra os policiais militares. A arma, uma pistola calibre 40, estava carregada e foram realizados cerca de sete disparos pelo detido. Nenhum policial militar ou morador ficou ferido. As câmeras táticas dos policiais militares registraram a ação. O detido foi atendido pelo Corpo de Bombeiros de Mafra e encaminhado ao hospital São Vicente de Paulo.

