PM de Mafra prende suspeitos de roubo de telhas

Na noite do último domingo (22/03) por volta das 22h15min, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Marechal Floriano Peixoto, Centro, para dar atendimento a uma ocorrência de furto.

No local em contato com o proprietário de uma referida lanchonete o mesmo relatou que flagrou dois elementos, furtando as telhas do referido estabelecimento.

Diante dos fatos a equipe policial realizou rondas e localizou dois suspeitos de posse do material furtado, sendo um homem de 27 e outro de 29 anos de idade.

Ambos foram presos em flagrante por furto e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para serem tomadas as providências cabíveis.