PM de Mafra prende traficantes no bairro Imbuial

Na noite deste sábado (22/06) por volta das 19h20min a Policia Militar de Mafra, realizava rondas no Rua do Portão no bairro Imbuial, momento que avistou várias pessoas em atitudes suspeitas, nos fundos de uma referida residencia.

Os policiais abordaram estas pessoas e durante buscas, encontraram e apreenderam grande quantidade de maconha, uma pequena quantidade de cocaína e de crack, balança de precisão e outros apetrechos utilizados comumente para o tráfico de entorpecentes.

Todos os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis, sendo, uma mulher de 21 anos, um adolescente de 14 anos, dois homens de 21 e dois de 26 anos de idade.

Foi lavrado pelo Delegado de Plantão o Auto de Prisão em Flagrante por tráfico de drogas, por associação ao tráfico e por corrupção de menor de 18 anos.