PM de Mafra recupera táxi roubado e apreende dois suspeitos

Por volta das 15 horas da última terça-feira (13/02), a Policia Militar de Mafra na localidade da Fazenda do Potreiro no interior do município, localizou um veículo táxi Siena de cor branca e apreendeu dois menores suspeitos.

O referido táxi havia sido roubado na noite desta segunda-feira, na cidade de Rio Negrinho, onde ainda na segunda-feira policiais militares realizaram várias buscas, pois já havia a informação de que o veículo estava na fazenda potreiro.

A persistência levou a obtenção de novas informações de que o veículo estaria escondido em uma propriedade naquela localidade. No início da tarde de terça-feira os policiais adentraram o local e dois adolescentes se entregaram afirmando terem cometido o crime.

Segundo relato dos adolescentes, outros três suspeitos teriam fugido pelo matagal ainda pela manhã. O veículo recuperado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, juntamente com um adolescente e uma adolescente, ambos com 15 anos de idade.

Os menores foram apreendidos após confessarem participação no roubo do veículo e um simulacro de arma de fogo, utilizada para o cometimento do roubo.