PM de Mafra recupera veículo furtado; condutor foi preso

Compartilhar no Facebook

No s√°bado (14), por volta das 14h45, a Pol√≠cia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Benem√©rito Pedro Kuss, Centro, quando abordou um ve√≠culo Fiat/Uno, cor branca, com placas de Curitiba-PR, ap√≥s informa√ß√Ķes repassadas pela Pol√≠cia Militar de Rio Negro de que o ve√≠culo estava transitando em Mafra com registro de furto/roubo.

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

Durante a abordagem se constatou o registro de furto do veículo, sendo este apreendido e removido ao pátio conveniado. Foi preso o condutor, um homem de 22 anos de idade e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.